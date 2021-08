Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Nackter belästigte 32-Jährige

Polizei sucht weitere Zeugen

Hamminkeln (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr zeigte sich ein unbekannter Exhibitionist im sogenannten "Märchenwald" an der Krechtinger Str. einer 32-jährigen Bocholterin in schamverletzender Weise.

Der Mann spazierte nackt durch den Wald und trug nur einen schwarzen Rucksack und weiße Sportschuhe.

Beschreibung des Unbekannten:

50 - 60 Jahre alt, Bauchansatz, heller Hauttyp, helle, lichte Haare.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell