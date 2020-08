Polizei Bochum

POL-BO: Spürnasen im Einsatz: Fünf Fakten über Diensthunde beim Polizeipräsidium Bochum

Bochum, Herne, Witten (ots)

Sie sind eine wertvolle Unterstützung bei verschiedensten Einsatzsituationen - unsere Diensthunde. Beim Polizeipräsidium sind derzeit neun Hunde im Einsatz. Darunter sind neben Schutzhunden auch Rauschgift- und Sprengstoffspürhunde.

Zum heutigen Nationaltag des Hundes haben wir fünf Fakten über unsere Spürnasen zusammengestellt:

- Jeder Diensthund lebt direkt bei seinem Diensthundführer bzw. seiner -führerin - auch bei Urlaub oder Krankheit. - Die meist vertretene Rasse bei unseren Diensthunden sind derzeit "Malinois", eine der vier belgischen Schäferhundarten, und "Hollandse Herder", holländische Schäferhunde. Sie eignen sich aufgrund unseres hohen Spiel-, Beute- und Schutztriebs sehr gut für die Arbeit bei der Polizei. - Mit etwa zwei Jahren macht ein Diensthund seine erste Schutzhundprüfung. Danach können die Hunde auf ein Gebiet spezialisiert werden. Die Prüfungen werden alle zwei Jahre wiederholt, bei Rauschgiftspürhunden auch öfter. - Unsere Hunde werden neben Einsätzen in Bochum, Herne und Witten auch in anderen Polizeibehörden eingesetzt. - Mit etwa neun oder zehn Jahren geht ein Diensthund in den Ruhestand. In der Regel bleibt er als Pflegehund bei der Familie des Diensthundführers bzw. der -führerin.

Auf dem Bild ist Diensthund Jax zu sehen. Der holländische Schäferhund lebt beim Leiter der Diensthundführerstaffel.

Viele weitere Informationen zum Diensthundwesen bei der Polizei NRW finden Sie hier: https://polizei.nrw/vier-pfoten-im-einsatz

