Polizei Bochum

POL-BO: Drei Tatverdächtige nach Laubeneinbrüchen festgenommen

Bochum (ots)

In der Nacht des 25. August (23.50 Uhr) kam es in Bochum in der Kleingartenanlage am Schleipweg zu Laubeneinbrüchen.

Ein Gartenbesitzer wurde in der Nacht auf drei Männer aufmerksam, die versuchten, in seine Laube einzubrechen. Er verständigte sofort die Polizei.

Noch am Tatort konnten die Tatverdächtigen, welche ohne festen Wohnsitz in Deutschland sind, festgenommen werden. Bei ihnen konnte noch Tatwerkzeug aufgefunden werden.

Im Verlauf der Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass noch zwei weitere Lauben in der Anlage aufgebrochen wurden.

Das Kriminalkommissariat hat die noch andauernden Ermittlungen aufgenommen.

