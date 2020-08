Polizei Bochum

POL-BO: In Hofstede: 27-Jährige bespuckt Polizeibeamten

Bochum (ots)

Erst trat sie gegen ein Auto, dann bespuckte sie einen Polizisten: Eine 27-jährige Bochumerin ist am Dienstagnachmittag, 25. August, in Bochum-Hofstede ausgerastet und schließlich in Gewahrsam genommen worden.

Zeugen hatten gegen 16.20 Uhr bemerkt, wie die 27-Jährige versuchte, mehrere Autos auf der Poststraße zu öffnen und schließlich dagegentrat. Die eingesetzten Beamten spürten die Bochumerin rasch auf - sie hatte sich in einem Beet versteckt. Weil sich die Frau aggressiv und wenig kooperativ verhielt, nahmen die Polizisten sie mit zur Wache. Dabei kratzte sie zwei Beamte und spuckte einem ins Gesicht.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Das Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen.

