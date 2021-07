Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - vorbildlicher Ersthelfer

Bellheim (ots)

Am Montagmittag befuhr eine 56-jährige Autofahrerin die Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Kurz vor der Ausfahrt Bellheim Nord fiel ihre Brille zu Boden, wodurch sie von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Im Anschluss kam sie auf dem Standstreifen zum Stehen und klagte über Schmerzen im Bauchbereich. Ein 39-jähriger Unfallzeuge hielt unverzüglich an und kümmerte sich um die aufgelöste Frau. Auch nach dem Eintreffen der Rettungskräfte wich er nicht von ihrer Seite und leistete weiter mentalen Beistand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Autofahrerin kam zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. In einer Notsituation kann sich jeder nur so einen vorbildlichen Ersthelfer wünschen.

