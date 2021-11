Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Flerke - Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten- Polizei sucht Zeugen

Welver (ots)

Am Mittwoch (24. November 2021) befuhr eine 33-jährige Autofahrerin aus Welver mit ihrem Wagen gegen 06.45 Uhr die Uferstraße in Richtung Klotingen. Nach ihren Angaben kam ihr ein Wagen zu weit mittig auf der Straße entgegen, sodass sie nach rechts ausweichen musste und mit ihrem Wagen in den Graben geriet. Durch den Unfall verletzte sie sich leicht. Sie wurde anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Autofahrer bzw. die Autofahrerin kümmerten sich nicht um die Autofahrerin und fuhren davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.300 Euro ein. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell