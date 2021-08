Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Linn: Polizei Krefeld registriert Serie von Autoaufbrüchen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Im Zeitraum von Dienstagabend (10. August 2021) bis Mittwochmorgen (11. August 2021) hat die Polizei mindestens 14 beschädigte Autos im Stadtteil Linn registriert. Bei nahezu allen Fahrzeugen wurde jeweils eine Seitenscheibe eingeschlagen, um an Wertgegenstände im Innenraum zu gelangen. In manchen Fällen wurden so Bargeld oder Fahrzeugpapiere entwendet.

Die geparkten Autos befanden sich an der Herrmann-Rademacher-Straße, Carl-Sonnenschein-Straße, Königsberger Straße, Hessenstraße und Saarstraße.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (330)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell