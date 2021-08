Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Streit eskaliert - Mann mit Flasche schwer verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (10. August 2021) haben an der Kreuzung Schwertstraße / Vereinsstraße zwei Männer einen Krefelder angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten unerkannt.

Der 43-jährige Bewohner der Schwertstraße wurde um 23:57 Uhr von zwei Unbekannten auf der Straße angesprochen. Daraus entwickelte sich ein verbaler Streit, in dessen Verlauf einer der Täter ihm mit der Faust ins Gesicht schlug. Der zweite Täter warf eine Bierflasche nach dem 43-Jährigen, die ihn im Gesicht traf. Anschließend flüchteten die Männer über die Schwertstraße in Richtung Innenstadt. Das Opfer erlitt eine Platzwunde und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Einer der Tatverdächtigen hatte blonde Haare, trug ein Muskelshirt und hatte laut Zeugenaussagen ein "osteuropäisches Aussehen". Der andere Mann hatte ein "südeuropäisches Aussehen".

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (329)

