POL-KR: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Krefeld: Nachtrag zum Kellerbrand im Mehrfamilienhaus

Am Montagnachmittag (9. August 2021) hat es im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Kaiserstraße gebrannt. Die Feuerwehr Krefeld berichtete darüber in einer Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4989839

Eine Bewohnerin bemerkte den Brandgeruch, entdeckte drei Minderjährige im Keller des Hauses und informierte die Feuerwehr. Nach Aussage der Mädchen sind sie zum Rauchen in den Keller gegangen. Ob sie mit dem Brand in Zusammenhang stehen, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Minderjährigen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden. (328)

