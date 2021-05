Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Eyll - Einbruch in Garage und Stall

Kerken-Eyll (ots)

In der Nacht zu Dienstag (11.05.2021) drangen unbekannte Täter zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr in einen Stall und eine angrenzende Garage an der Eyller Straße ein. Beide Gebäudeteile waren mit Schlössern gesichert, die durch die Täter beschädigt wurden.

Die Unbekannten entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cp)

