Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Lassen Sie den "Black Friday" nicht ganz so schwarz werden wie es sein Name verspricht

Kreis Soest (ots)

Gerade am "Black Friday" hoffen viele Menschen ein gutes Schnäppchen im Internet machen zu können. Passt den auch die Internetadresse oder steckt da vielleicht ein "Fake-Shop" dahinter? Bekomme ich auch meine Ware, wenn ich vorab bezahle oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Kann es denn sein, dass mein Handy, Computer oder das paar neue Schuhe so viel günstiger sein können? Fragen über Fragen. Damit es für Sie kein böses Erwachen gibt und der "schwarze Freitag" nicht ganz so dunkel wird, haben wir ein paar Tipps für Ihre Einkäufe im Internet unter Vorsicht: Fake-Shops (polizei.nrw) eingestellt. #NummerSicher (reh)

