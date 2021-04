Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Ladung verloren

Zum Glück nur geringer Schaden entstand, als eine Rigipsplatte von einem Anhänger auf die Straße fiel und gegen einen Pkw prallte.

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 11.30 Uhr transportierte ein Autofahrer auf seinem Anhänger mehrere Rigipsplatten. Er hatte sie nicht gesichert. Auf der Landstraße zwischen Heiningen und Göppingen rutschte deshalb eine Platte von der Ladefläche auf die Straße. Sie prallte gegen das nachfolgende Auto eines 23-Jähringen, der die Straße ebenfalls in Richtung Göppingen befuhr. Dabei entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher bemerkte nicht, dass er Teile seiner Ladung verlor und setzte seine Fahrt fort. An einer Ampel musste er anhalten. Dabei konnte der 23-Jährige ein Foto von dem Anhänger machen, bevor der Gespannfahrer weiterfuhr. Der junge Mann zeigte den Vorfall wenig später beim Polizeirevier Göppingen an.

++++++++++++++++0725984

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell