Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eschenbach - Autofahrer leicht verletzt

Vorfahrt missachtet

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 16:30 Uhr, fuhr ein 82-jähriger von der Bannholzstraße in die K1425 in Richtung Ursenwang ein. An der Einmündung missachtete er die Vorfahrt eines Mercedesfahrers der aus Richtung Eschenbach kam. Deshalb kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei wurde der 37-jährige Mercedesfahrer leicht verletzt. Die Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit, und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 25000 Euro.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Mau) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0721889)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell