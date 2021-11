Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Auffahrunfall mit zwei Schwerverletzten und 29.000 Euro Sachschaden

Erwitte (ots)

Am Donnerstagnachmittag (25. November 2021) kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B55 in Erwitte mit zwei Schwer-, zwei Leichtverletzten und circa 29.000 Euro Sachschaden. Was war passiert? Eine 19-jährige Autofahrerin aus Erwitte befuhr die B55 in Richtung Lippstadt. Als sie kurzfristig auf ihr Autoradio schaute, bemerkte sie nicht, dass sich vor der Ampelanlage zur Kreuzung B55/Overhagener Weg, ein Rückstau gebildet hatte. Infolgedessen fuhr sie fast ungebremst in das Stauende hinein. Durch den Aufprall wurden drei weitere Fahrzeuge ineinander geschoben. Die 19-Jährige, sowie ein 43-jähriger Autofahrer aus Büren wurden schwer verletzt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Eine 22-jährige Autofahrerin aus Erwitte und eine 33-jährige Autofahrerin aus Salzkotten mussten mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. (reh)

