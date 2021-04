Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Unter Alkoholeinfluss beinahe Unfall verursacht

Warendorf (ots)

Am Samstag (03.04.2021, 23.27 Uhr) haben Polizisten beobachtet, wie es in Ennigerloh fast zu einem Unfall gekommen wäre.

Ein 57-jähriger Ennigerloher war in seinem Auto auf der Ostenfelder Straße aus Fahrtrichtung Kreuzung Ostenfelder Straße / Bürgermeister-Hischmann-Ring / Clemens-August-Straße / Luisenstraße in Fahrtrichtung Ostenfelde unterwegs. Auf Höhe der Einfahrt zu einem Discounter an der Ostenfelder Straße kam es fast zu einem Zusammenstoß mit einem vorausfahrenden Pkw. Durch eine Bremsung der 57-Jährigen konnte der Zusammenstoß verhindert werden. Die Polizisten forderten den Fahrer anschließend durch Signale auf anzuhalten. Dem kam der Ennigerloher zögerlich nach. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch und körperliche Auffälligkeiten fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Zur Entnahme einer Blutprobe brachten Polizisten den 57-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell