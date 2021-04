Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf/Sassenberg. Diebstahl von Kupferrohren und einem Rasenmäher

Am Mittwoch (31.03.2021) haben unbekannte Täter einem Rasenmäher von einem Grundstück an der Straße Klingenhagen in Sassenberg gestohlen. Der Rasenmäher wurde gegen 10.30 Uhr neben einer Garage abgestellt. Gegen 11.00 Uhr fiel auf, dass der Mäher gestohlen wurde.

Am Donnerstag (01.04.2021, 10.37 Uhr) wurden mehrere Kupferrohre von einer Baustelle an der Straße Walgernheide in Warendorf gestohlen.

In beiden Fällen gingen Hinweise ein, dass es sich um Schrottsammler gehandelt haben könnte.

Wer kann Angaben zu den Tätern machen oder hat die Diebstähle beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

