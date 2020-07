Polizei Bochum

POL-BO: Bochum

Brand in Wattenscheider Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Bochum (ots)

Am 13. Juli 2020 wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand an der Otto-Brenner-Straße in Wattenscheid gerufen.

Gegen 23.20 Uhr war der Brand auf einem Balkon in der dritten Etage des fünfgeschossigen Mehrfamilienhauses ausgebrochen.

31 Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert. Mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation brachten Rettungssanitäter einen Hausbewohner (38) in ein örtliches Krankenhaus. Hier verblieb der Wattenscheider zur Beobachtung.

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden in der zurzeit nicht zu nutzenden Wohnung bei circa 60.000 Euro.

Einem Hinweis zufolge, soll unmittelbar vor dem Brand eine Feuerwerksrakete in der Nähe des Gebäudes gezündet und auf dem Balkon gelandet sein.

Am gestrigen Dienstag haben Staatsanwalt Dietrich Streßig und die von Kriminalhauptkommissar Elmar Lüssem geleitete Mordkommission IV die Ermittlungsarbeit aufgenommen.

Mittlerweile können die Ermittler einen technischen Defekt als Ursache des Brandes ausschließen.

Die MK IV bittet unter den Rufnummern 0234 / 909-4106 und 0234 / 909-4441 (Kriminalwache) um Hinweise von Zeugen, die das Zünden einer Feuerwerksrakete bestätigen können und möglicherweise kurz vor dem Brand Personen in der Nähe des Hauses gesehen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum

Pressestelle

Volker Schütte

Telefon: 0234-909 1021

E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de

https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell