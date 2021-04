Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Sachbeschädigung in Gartenanlage

Warendorf (ots)

Bereits am Mittwochabend (31.03.2021) haben vermutlich zwei junge Männer die Plane eines Gewächshauses an einer Gartenanlage in Beckum beschädigt.

Eine Zeugin hatte beobachtet, wie zwei junge Männer gegen 18.00 Uhr das Gartengrundstück eines Kulturvereins an der Lupinenstraße in Beckum betreten hatten und auf das dortige Gewächshaus geklettert waren. Anschließend verschwanden die beiden in unbekannte Richtung. An der Plane wurden Beschädigungen festgestellt.

Die beiden Tatverdächtigen sind zwischen 14 und 18 Jahren alt. Einer der beiden hatte blonde Haare, der andere hatte dunkle Haare.

Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen oder hat die beiden auf der Anlage beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

