POL-WAF: Warendorf. Illegale Müllentsorgung

Warendorf (ots)

Unter anderem sind mehrere Möbel von unbekannten Personen in Warendorf an der Mielestraße illegal entsorgt worden.

Am Donnerstag (01.04.2021, 22.30 Uhr) ging bei der Polizei der Hinweis auf eine illegale Müllentsorgung ein. Als Polizisten zu der beschriebenen Stelle in der Bauernschaft Vohren an der Mielestraße fuhren, stellten sie Möbel, einen Farbeimer und Schrott fest.

Wer kann Angaben zu der illegalen Müllentsorgung in Warendorf machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

