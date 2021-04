Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Fahrer flüchtet zunächst von Unfallstelle und meldet sich später bei der Polizei

Warendorf (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann hatte am Samstag (03.04.2021) einen Verkehrsunfall in Ostbevern - anschließend flüchtete er ohne sein Auto.

Gegen 05.20 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis auf einen Verkehrsunfall ohne anwesende Personen ein. Als die Polizisten an der Unfallstelle an der L 588 in Ostbevern eintrafen, stellen sie einen beschädigten und verschlossenen Pkw in einem Feld fest. Der Fahrer muss in seinem Auto auf der Telgter Straße aus Fahrtrichtung Ostbevern in Richtung L 588 unterwegs gewesen sein. Dabei übersah er vermutlich das Straßenende, überfuhr die L 588 und blieb im gegenüberliegenden Feld stehen. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne die Polizei zu informieren.

Am späteren Morgen meldete ich ein 19-jähriger aus Nordhorn der angab, der Fahrer der Autos gewesen zu sein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell