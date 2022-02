Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfallflucht auf Firmengelände- Grundstückszaun beschädigt

Enger (ots)

(sls) In Enger kam es am vergangenen Wochenende zu einer Unfallflucht auf einem Firmengelände im Sundernkamp. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Braker Straße kommend in Richtung Golfclub. Auf dem rückwärtigen Bereich des Firmengeländes stieß das bislang unbekannte Fahrzeug beim Rangieren gegen den Grundstückszaun. Zwei Metallelemente und auch ein einbetonierter Pfosten wurden komplett umgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Verursacher oder Zeugen, denen am Wochenende ein Fahrzeug im Bereich der Unfallstelle aufgefallen ist. Bitte setzen Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880 mit dem Kommissariat in Verbindung.

