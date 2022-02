Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Radfahrer stößt gegen Verkehrszeichen- Schild vorher beschädigt

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Montagnachmittag wurden Polizeibeamte zu einem Unfall an der Birkenstraße in Hiddenhausen gerufen. Bei Eintreffen der Beamten wurde ein beteiligter Radfahrer bereits durch hinzugerufene Rettungskräfte ärztlich versorgt. Nach Angaben von Zeugen befuhr der 61-Jähriger Radfahrer mit seinem schwarzen Pegasus-Rad den gemeinsamen Geh-/und Radweg linksseitig der Birkenstraße in Richtung in Oetinghausen. In Höhe der Zufahrt zur Hausnummer 28 und weiteren Häusern stieß der Radfahrer aus Hiddenhausen aus bisher ungeklärter Ursache gegen ein Verkehrszeichen, das den Geh-/Radweg beschildert. Das Verkehrsschild war zum Unfallzeitpunkt abgeknickt und ragte auf den Radweg. Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass das betreffende Verkehrsschild schon seit ein paar Tagen in den Bereich des Radweges hing. Augenscheinlich wurde das Schild durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug umgefahren. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Beteiligter nachzukommen und ohne den Gefährdungsbereich abzusichern. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß im Kopfbereich verletzt und wurde in ein Herforder Krankenhaus zur weiteren ärztlichen Behandlung gebracht. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem Unfallbeteiligten Fahrzeugführer, der das Verkehrszeichen beschädigt hat und nach weiteren Zeugen, die Angaben dazu machen können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell