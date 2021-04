Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Diebstahl in Wardenburg

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 28. April 2021 gegen 00:30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter einen auf einem Firmengelände an der Oldenburger Straße in Wardenburg abgestellten Pkw Mercedes und entwendete das Fahrzeug vom Gelände des Autohandels.

Der blaue Mercedes Benz CLA 220 D ist drei Jahre alt.

Der Pkw war zu dem Zeitpunkt nicht zugelassen, der Wert des Fahrzeuges wurde mit 21.000 Euro angegeben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen, unter der Telefonnummer 04431/941-0, in Verbindung zu setzen.

