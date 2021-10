Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Unfallverursacher flüchtet

Ein Traktorfahrer verursachte am Donnerstag bei Langenau einen Unfall und flüchtete.

Die Ermittler suchen nun Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich gegen 15.30 Uhr ereignete. Ein grüner Traktor war von Langenau in Richtung Rammingen unterwegs. Ihm folgten ein blauer und ein schwarzer BMW. Der 29-jährige Fahrer des blauen BMW setzte zum Überholen des Traktors an. Der sei ohne zu blinken nach links in einen Feldweg abgebogen. Um einen Zusammenstoß mit dem Traktor zu verhindern, bremste der 29-Jährige sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende Fahrer des schwarzen BMW erkannte dies nicht rechtzeitig und fuhr in das Heck des stehenden BMW. Der Traktor setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Ein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper brag es. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen nach dem Flüchtigen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

