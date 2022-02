Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Fahrrädern und Motorrädern- Täter betreten Carport

Rödinghausen (ots)

(sls) In der Nacht zu Mittwoch (16.2.) kam es in Rödinghausen an der Droste-Hülshoff-Straße zum Diebstahl von zwei Motorrädern und zwei Fahrrädern. Gegen Mitternacht befanden sich die vier Fahrzeuge noch in einem Carport abgestellt. Das Carport ist über die Hofzufahrt, vorbei an der Eingangstür, zu erreichen. Die beiden Motorräder waren mit einer Kette durch die Vorderreifen gesichert. Die Sicherung der beiden E-Bikes erfolgte über ein Rahmenschloss. Nach bisherigen Ermittlungen betraten unbekannte Täter im Zeitraum von Mitternacht und vier Uhr morgens das Carport. Der dortige Bewegungsmelder wurde mit einem Handtuch abgehängt, um eine Beleuchtung zu verhindern. Anschließend nahmen die Täter die vier Fahrzeuge vom Grundstück mit. Wie der mögliche Abtransport erfolgte müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Beide Motorräder kommen von der Marke KTM und sind in den typischen Farben schwarz-orange. Bei einer KTM handelt es sich um eine reine Cross-Maschine ohne amtliches Kennzeichen. Der Rahmen des Motorrades ist auffällig hellblau. Die zweite seltene 125er KTM mit dem amtlichen Kennzeichen HF-KU 72 ist ebenfalls auffällig mit schwarz-orangen Felgen. Der Wert der beiden Motorräder liegt bei ca. 13.000 Euro. Bei den Fahrrädern handelt es sich um hochwertige E-Bikes im Wert von ca. 10.000 Euro. Ein KTM-Damen-Trekking-Bike in schwarz und ein Down-Hill Bike der Marke Giant in blau. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auch Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben. Hinweise, gerade auch zum möglichen Verbleib der Fahrzeuge werden unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

