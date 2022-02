Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen durch Graffiti- Täter beschädigen diverse Sachen

Vlotho (ots)

(sls) Durch bislang unbekannte Täter wurden im Stadtgebiet mehrere Gegenstände und Gebäude durch Graffiti-Schmierereien beschädigt. Am Dienstagmorgen (15.2.) wurden durch verschiedene Geschädigte die Sachbeschädigungen festgestellt, die scheinbar seit Montagabend verursacht wurden. Am Weser-Gymnasium wurden mehrere Gebäudewände mit Tags beschmiert. Neben umkreisten Buchstaben, wurden auch verfassungswidrige Tags wie "Hitler an die Macht" oder DRECK und Hitler" an Hinweisschilder gesprüht. Mit augenscheinlich identischer schwarzer Lack-Sprühfarbe wurden im Nahbereich der Schule weitere Verkehrsschilder und Bushaltestellen ebenfalls mit Graffitis versehen. An der Herforder Straße und auch an der Steinstraße wurde geparkte Fahrzeuge beschmiert. Hierbei handelt es um einen weißen LKW, bei dem Kennzeichen, Fahrzeugseiten und Spiegel beschädigt wurden. An einen schwarzen Seat Leon wurden ebenfalls Tags mit schwarzer Farbe hinterlassen. Die Kriminalpolizei Herford, sowie der Staatsschutz Bielefeld haben die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen. Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den Graffitis geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell