Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Raub auf Spielhalle- Täter flüchtet ohne Beute

Herford (ots)

(sls) Nach bisherigen Ermittlungen betrat am Dienstagabend (15.2.) gegen 18.39 Uhr eine bisher unbekannte männliche Person eine Spielhalle an der Mindener Straße in Herford. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch mehrere Personen in der Halle. Gegenüber einer Mitarbeiterin öffnete er zunächst seine Jacke unter dem Vorwand, seinen Ausweis zeigen zu wollen. Plötzlich zog dieser eine schwarze Pistole aus der Jacke hervor und bedrohte die Mitarbeiterin. Er forderte diese auf, das gesamte Bargeld auszuhändigen. Als der Täter daraufhin beobachten konnte, dass eine Zeugin die Polizei informierte, rannte er ohne Diebesgut aus der Spielhalle heraus. Er flüchtete über die Mindener Straße in Richtung Gartenstraße. Der Unbekannte wird mit ca. 18-21 Jahren und schlanker Statur beschrieben. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Hose und auch eine dunkle medizinische Mund-Nasen-Maske. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief negativ. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung einer Videoüberwachung begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zum Raubüberfall geben kann meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

