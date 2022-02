Feuerwehr Detmold

FW-DT: Großbrand am Sonntagabend - Wohnhaus fällt Flammen zum Opfer

Um 20:15 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Dachstuhlbrand in den Ortsteil Pivitsheide gerufen. Die ersten Kräfte konnten schon auf der Anfahrt einen Feuerschein wahrnehmen. Personen waren beim Eintreffen der Feuerwehr nicht mehr im Gebäude, die Einsatzfahrzeuge konnten allerdings aufgrund der Hitzeentwicklung und des Funkenflugs nicht an das Objekt heran fahren. Die Detmolder Wehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, die 100 Einsatzkräfte legten rund 2500m Schläuche aus. Zwischenzeitlich wurde mit mehreren B-Rohren von außen gelöscht, ein Übergreifen der Flammen auf nahliegende Gebäude konnte so verhindert werden. Mit Hilfe der Drehleiter wurde im späteren Verlauf das Dach abgedeckt um weitere Glutnestern ablöschen zu können. Im Einsatz waren das hauptamtliche Personal, der Rettungsdienst sowie die Löschgruppen Pivitsheide, Diestelbruch und die Löschzüge Süd und Mitte. Gegen Mitternacht wurde der Verpflegungszug des DRK an die Einsatzstelle gerufen, um die Einsatzkräfte mit warmen Getränken zu versorgen. Der Atemschutzcontainer des Kreises Lippe wurde ebenfalls aus Lemgo angefordert. Die Löschgruppe Brokhausen stellte den Grundschutz für die Stadt Detmold sicher, diese musste um 23:21 Uhr zu einer Brandmeldeanlage ausrücken, hierbei handelte es sich um einen Fehlalarm. Die letzten Kräfte haben in den frühen Morgenstunden den Einsatzort verlassen. Verletzt wurde niemand, die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

