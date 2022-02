Feuerwehr Detmold

FW-DT: Wohnungsbrand im Seniorenwohnheim

Detmold (ots)

Sonntagmittag wurde das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Hiddesen sowie Rettungswagen und Notarzt zu einem Wohnungsbrand in einer Wohnanlage für Senioren gerufen. Pflegekräfte alarmierten die Feuerwehr da es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung gekommen war. Durch das beherzte Eingreifen der Pflegekräfte wurde der Bewohner in Sicherheit gebracht und das Brandgut nach draußen geschafft. Sie wurden vom Rettungsdienst gesichtet, konnten aber in der Einrichtung bleiben. Nach gut 30 Minuten war der Einsatz beendet.

