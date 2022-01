Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwanau - in der Wohnung ausgeraubt

Zeugen gesucht

Schwanau (ots)

Zwei Männer wurden am Samstagmorgen Opfer eines Raubes in einer Wohnung in der Straße "Kirchplatz". Mindestens zwei männliche Personen verschafften sich offenbar zwischen 6 Uhr und 6:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnanwesen. Zunächst sei ein 69-Jähriger durch mehrere Schläge ins Gesicht geweckt und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert worden. Im Anschluss soll auch sein 52-jähriger Mitbewohner auf die gleiche Art und Weise angegriffen worden sein. Eines der Opfer versucht durch Hilferufe auf sich aufmerksam zu machen, worauf die Täter die Flucht ergriffen hätten. Die Täter konnten mehrere Hundert Euro Bargeld erbeuten. Die 69- und 52-jährigen Männer wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Offenburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

