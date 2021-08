Polizei Bielefeld

POL-BI: Rotlicht übersehen: Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Samstag, 14.08.2021, ereignete sich im Kreuzungsbereich Südring und Windelsbleicher Straße ein Unfall mit drei Pkw. Eine Fahrerin wurde schwer verletzt.

Gegen 13:55 Uhr befuhr eine 83-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw, einem Opel Corsa, den Südring in Fahrtrichtung Brackweder Straße. Kurz vor dem Kreuzungsbereich war der Seniorin nach derzeitigen Erkenntnissen ein Gegenstand in den Fußraum gefallen. Dadurch hatte sie nicht rechtzeitig reagieren können und fuhr in die Kreuzung ein.

Im Kreuzungsbereich kollidierte die 84-Jährige sodann mit dem BMW einer 30-jährigen Bielefelderin. Diese hatte die Windelsbleicher Straße in Fahrtrichtung am Rohrwerk befahren. Mittig der Kreuzung wurde ihr Fahrzeug rechtsseitig erfasst.

Durch die Kollision wurde der BMW auf den Pkw einer 40-Jährigen aufgeschoben. Diese stand mit ihrem Fahrzeug, einem Suzuki Swift, als Linksabbiegerin mittig auf der Kreuzung, nachdem sie die Windelsbleicher Straße in Fahrtrichtung Stadtring befahren hatte.

Alle beteiligten Pkw wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf rund 25000 Euro.

