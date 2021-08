Polizei Bielefeld

POL-BI: Bekleidungsgeschäfte weiter im Fokus des "angelnden" Einbrechers

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt -

Dem "Angler" gelang es innerhalb einer Woche, zwischen dem 09.08.2021 und 16.08.2021, aus vier Geschäften in der Bielefelder Innenstadt Bekleidung zu stehlen.

In der Nacht von Montag, 09.08.2021, auf Dienstag, fischte der Einbrecher vermutlich mit einem Draht Kleidung aus einem Geschäft an der Straße Altstädter Kirchplatz/ Niedernstraße. Dem Unbekannten gelang es, von einem Tisch ein Cardigan und zwei Röcke zu erbeuten. An der Ritterstraße, nahe der Mauerstraße, war der Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen aktiv und angelte mit einem Werkzeug im Bereich der Tür von einem Kleiderständer eine Lederhose und einen Pullover.

In dergleichen Nacht stahl der Täter aus einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Oberntorwall, nahe des Jahnplatzes, mit der gleichen Methode mehrere T-Shirts.

Dieses Geschäft suchte der Angler in der Nacht von Sonntag auf Montag, 16.08.2021 erneut auf. Diesmal zog er mehrere Lederjacken, eine Hose und ein T-Shirt aus dem Geschäft.

Sollten Sie während der Abend/Nachtstunden in der Innenstadt eine oder mehrere Personen bemerken, die sich verdeckt in Geschäftseingängen aufhalten oder gar versuchen sich dort zu verstecken, rufen Sie die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell