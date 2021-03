Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Unfall beim Linksabbiegen

Duisburg (ots)

Ein Nissan-Fahrer (19) ist am Dienstag (9. März, 16:50 Uhr) beim Linksabbiegen von der Wacholderstraße in die Straße Zum Lith mit einer entgegenkommenden Mercedes-Fahrerin (67) zusammengestoßen. Dabei verletzten sich beide und kamen vorsorglich zur Untersuchung in Krankenhäuser. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit.

