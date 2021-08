Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeuge wird angegriffen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Am frühen Sonntagmorgen, 15.08.2021, ließen zwei Schläger in der Altstadt von ihrem Opfer ab und verfolgten einen Zeugen, der die Polizei informiert hatte.

Am Alter Markt griffen zwei junge Männer gegen 04:40 Uhr zwei etwa gleichaltrige Bielefelder an. Ein dritter anwesender Unbekannter war jedoch nicht an der körperlichen Auseinandersetzung beteiligt. Der 22- und der 23-jährige Bielefelder wurden durch Schlägen attackiert. Ein Täter schlug zudem mit einem Gürtel zu.

Ein weiterer 23-jähriger Bielefelder stieß mit seiner Freundin auf dem Heimweg auf die Auseinandersetzung. Er meldete seine Beobachtungen über den Polizeinotruf. Um die Angreifer von weiteren Schlägen abzuhalten, näherte er sich ihnen und gab bekannt, dass er die Polizei gerufen habe.

Sofort ließen die beiden Unbekannten von ihren zwei Opfern ab und wandten sich dem 23-Jährigen zu, der fortzulaufen versuchte. Das Duo holte ihn ein und griff auch ihn mit Schlägen und dem zuvor benutzten Gürtel an. Dabei stürzte der 23-Jährige. Schließlich verschwanden die beiden Schläger, die von zwei Frauen mit einem Hund begleitet wurden.

Der 22-Jährige wurde leicht verletzt. Die beiden 23-Jährigen wurden von Rettungssanitätern versorgt und in die Ambulanz gefahren.

Einer der beiden Tatverdächtigen soll auch ein Messer gezogen haben. Hier die Personenbeschreibungen:

Beide Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt, hatten ein südländisches Aussehen und trugen schwarze und graue Oberbekleidung. Ein Mann war etwa 165 cm groß und hatte eine dicke Statur. Der zweite Mann war kleiner als sein Komplize, schlank und trug einen Bart.

Hinweise zu bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell