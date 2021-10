Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Insel Rügen - 42-jähriger Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß

PHR Bergen (ots)

Auf der B 96 zwischen Ralswiek und Lietzow kam es am 27.10.2021, 15.10 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 54-jährige Fahrer eines PKW Hyundai kam aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem PKW Citroen. Der 42-jährige Citroen-Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Fahrer des Hyundai und seine 53-jährige Beifahrerin mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden, weil sie eingeklemmt waren. Beide waren bewusstlos und kamen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Ein Gutachter der DEKRA kam auf Weisung der Staatsanwaltschaft zum Einsatz. Alle beteiligten Personen sind Deutsche. Mit freundlichen Grüßen Im Auftrag Rüdiger Ochlast Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Stargarder Str. 6 17033 Neubrandenburg Tel.: +49 395 5582 2131 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

