Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinmauern, L 78A - In die Leitplanken gekracht - Führerschein beschlagnahmt

Steinmauern (ots)

Eine 25 Jahre alte BMW-Fahrerin ist am Sonntagmorgen auf der Landstraße zwischen Steinmauern und Elchesheim-Illingen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen 9:20 Uhr in die Leitplanken gekracht. Die Mittzwanzigerin ist nach ersten Feststellungen mit dem Schrecken davongekommen. Möglicherweise hat der Konsum von Betäubungsmittel vor Fahrantritt zum Verlust der Fahrzeugkontrolle beigetragen. Eine erhobene Blutprobe wird nach deren Auswertung Aufschluss über eine mögliche, drogenbedingte Beeinträchtigung geben. Der Führerschein der Frau befindet sich nun in behördlicher Verwahrung und wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Rastatt auf rund 8.000 Euro beziffert.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell