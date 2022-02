FW-DT: Zimmerbrand

Feuerwehr Detmold

Detmold

Am heutigen Mittag um 12:49 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Löschzug Mitte und der Rettungsdienst mit Notarzt zu einem Zimmerbrand in die Freibadstraße im Ortsteil Heidenoldendorf gerufen. Dort war es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Feuer in der Küche einer Wohnung gekommen. Da vor Ort zwei Personen angetroffen wurden, bei denen erheblicher Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand, wurde umgehend ein zweiter Rettungswagen zur Einsatzstelle nachgefordert. Beide Patienten wurden nach Erstbehandlung in ein Klinikum transportiert. Nachdem das Feuer durch einen Trupp unter Atemschutz gelöscht war, wurde die betroffene Wohnung sowie eine weitere verrauchte Wohnung im Dachgeschosswohnung belüftet und vom Rauch befreit. Der Einsatz war nach etwa 1,5 Stunden beendet. Teile des Löschzuges Mitte stellten während des Einsatzes den Grundschutz für die Stadt Detmold sicher.

