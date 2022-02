Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuer in leerstehendem Gebäudekomplex

Detmold (ots)

Am frühen Dienstagmorgen gegen 02:32 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem leerstehenden Gebäudekomplex an der Augustdorfer Straße gerufen. Eine Polizeistreife hatte dort ein Feuer bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Aufgrund der abgegebenen Lagemeldung begaben sich etwa 100 Einsatzkräfte zur Einsatzstelle. Der Dachstuhl sowie das Obergeschoss des Gebäudes, in dem früher unter anderem ein Imbiss und eine Diskothek ansässig waren, brannten bei Eintreffen der ersten Kräfte nahezu in voller Ausdehnung, wobei insbesondere der vordere Gebäudeteil betroffen war.

Um das Feuer im Dachbereich intensiver bekämpfen zu können, wurde die Drehleiter der Feuerwehr Lage zur Einsatzstelle alarmiert. Darüber hinaus rückten der Atemschutzcontainer des Kreises Lippe und im weiteren Verlauf auch das Rote Kreuz Detmold (Verpflegung der Einsatzkräfte) zur Einsatzstelle aus. Zur Erstellung von Übersichtsaufnahmen kam zeitweise eine Drohne zum Einsatz.

Mehrere Trupps, teilweise unter Atemschutz, brachten das Feuer unter Kontrolle. Aktuell laufen Nachlöscharbeiten im hinteren Gebäudeteil, die noch bis in die weiteren Morgenstunden andauern werden. Die Augustdorfer Straße bleibt hierbei voraussichtlich im betroffenen Bereich gesperrt.

