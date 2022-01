Feuerwehr Detmold

FW-DT: Feuermeldung

Unklare Rauchentwicklung

Detmold (ots)

Um 17:07 Uhr wurden am frühen Donnerstagabend das hauptamtliche Personal, die Löschgruppe Hiddesen und der Rettungsdienst zu einer Feuermeldung alarmiert. Von ihrem Standort in Heiligenkirchen aus in Richtung Grotenburg blickend, meldete eine Anruferin dunklen Rauch rechts hinter dem Hermannsdenkmal. Nach ausgiebiger Erkundung vor Ort konnte Entwarnung gegeben werden. Bei der vermeintlichen Rauchentwicklung handelte es sich um ein Wetterphänomen: Eine dunkle Wolkenwand zog zwischen Hermannsdenkmal und Sender Bielstein.

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell