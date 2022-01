Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Zeugen gesucht

Hopsten (ots)

Nach der Beschädigung eines Schildes an der Kettlerstraße sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte haben im Zeitraum von Montag (10.01.2022), 20.00 Uhr bis Dienstag (11.01.2022), 08.00 Uhr am Parkplatz der Hausnummer 24 ein Schild mit der Aufschrift "reha aktiv" beschädigt. Hinweise zum Verursacher liegen nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Polizei in Ibbenbüren zu melden, Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell