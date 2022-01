Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte, Doppelgarage in Vollbrand

Lotte (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache ist am späten Dienstagabend (11.01.22) gegen 23.45 Uhr an der Straße Hasenkamp in Halen eine Doppelgarage in Brand geraten. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, stand die Garage - ein Stahlbau mit Wellblechdach - im Vollbrand. Ein Nachbar hatte am späten Abend Rauch bemerkt und die Garagenbesitzer informiert. Diese verständigten schließlich die Feuerwehr Lotte, die den Brand löschte. Es entstand ein Totalschaden. In der Doppelgarage befanden sich mehrere hochwertige Geräte und Werkzeuge. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

