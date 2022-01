Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Hörstel, Ibbenbüren, Pkw-Aufbrüche und Diesel-Diebstahl

Kreis Steinfurt (ots)

In Greven, Hörstel und Ibbenbüren haben unbekannte Täter Autos aufgebrochen. In Greven gab es außerdem einen Diesel-Diebstahl aus einem Lkw. Am Montag (10.01.22) haben unbekannte Täter in Greven das hintere linke Fenster eines Autos eingeschlagen, das an der Telgter Straße geparkt war. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr an einer Einmündung der Telgter Straße kurz nach dem Dortmund-Ems-Kanal in Richtung Vadrup. Aus dem Fahrzeuginnenraum des braunen Nissan Qashquais wurde eine Handtasche entwendet. In Ibbenbüren schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstag (08.01.22), 17.00 Uhr, und Montag (10.01.22), 05.30 Uhr, an der Oststraße zwischen den Einmündungen Uphof und Zum Welleken das hintere Dreiecksfenster eines schwarzen VW Golfs ein. Aus dem geparkten Pkw wurde eine Tasche gestohlen. In der Innenstadt von Hörstel, an der Sandstraße auf Höhe der Rheiner Straße, wurde die Dreiecksscheibe an der Beifahrertür eines blauen Ford Fiestas eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Freitag (07.01.22), 22.00 Uhr, und Samstag (08.01.22), 11.00 Uhr. Entwendet wurden mehrere Sportartikel. Und in Greven-Reckenfeld kam es an der Joseph-Monier-Straße/Ecke Viktor-Kaplan-Straße in der Zeit zwischen Freitag (07.01.22), 18.00 Uhr, und Montag (10.01.22), 16.00 Uhr, zu einem Diesel-Diebstahl. Unbekannte entwendeten Diesel, indem sie ersten Erkenntnissen zufolge den Tank eines Lkws anbohrten. Die Polizei nimmt in allen vier Fällen Hinweise von Zeugen entgegen, für Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Hörstel in Rheine unter 05971/938-4212 und für Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell