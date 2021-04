Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Opel-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (20. April, 1:45 Uhr) rief ein Zeuge die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Kaiser-Friedrich-Straße. Ein lauter Knall riss den Anwohner aus dem Schlaf, weil ein Opel mit einem am Fahrbahnrand geparkten Mercedes Vito kollidiert war. Als der Mann aus dem Fenster schaute, war der Fahrer bereits geflüchtet. Eine andere Zeugin gab der Polizei den Hinweis, dass ein Mann am Steuer des Opel gesessen habe. Nach ihm sucht das Verkehrskommissariat 21 nun und bittet weitere Zeugen, denen der Autofahrer aufgefallen ist, Kontakt zur Polizei aufzunehmen. Hinweise bitte unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg.

