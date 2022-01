Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Kupferdiebe stehlen mehrere Kabeltrommeln vom Stadtwerke-Gelände

Rheine (ots)

Kupferdiebe haben am Wochenende auf dem Gelände der Stadtwerke in Rheine zugeschlagen. Die Täter stahlen im Zeitraum zwischen Freitag (07.01.22), 14.00 Uhr und Montag (10.01.22), 06.30 Uhr etwa acht Kabeltrommeln mit Kupfer. Unter anderem wurde die Lagerhalle durch die Unbekannten gewaltsam geöffnet, indem eine Scheibe eingeschlagen wurde. Auch ein Außenlager gegenüber der Halle wurde gewaltsam geöffnet. Aus den Lagern entwendeten die Diebe die Kupferkabeltrommmeln. Darüber hinaus schlugen sie die Heckscheiben von mehreren Lkw ein. Ob aus den Lkw Werkzeuge entwendet wurden, ist nicht klar. Zum Verladen des Diebesguts wurde ersten Erkenntnissen zufolge ein Gabelstapler eingesetzt, der sich auf dem Gelände befand. Anschließend entfernten sich die Täter der Spurenlage zufolge mit einem unbekannten Fahrzeug in Richtung B481. Es entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese nehmen die Beamten in Rheine unter 05971/938-4215 entgegen.

