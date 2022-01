Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Fitnessstudio an der Krummacherstraße

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag (09.01.22), 14.00 Uhr und Montag (10.01.22), 08.30 Uhr in ein Fitnessstudio an der Krummacherstraße eingebrochen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge verschafften sie sich durch das Aufhebeln eines Fensters im Eingangsbereich Zugang zum Gebäude. Gestohlen wurde nach einer ersten Übersicht ein Bargeldbetrag im vierstelligen Eurobereich. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Ibbenbürener Polizei nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

