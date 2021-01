Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Unterensingen (ES): Nach Kollision auf Dach gelandet

Schwere Verletzungen hat sich eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Kanalstraße zugezogen. Die 40-Jährige fuhr mit ihrem VW Transporter kurz nach 15 Uhr in der Kanalstraße aus Richtung Kirchstraße herkommend und wollte die Kreuzung mit der Austraße geradeaus überqueren. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 39-Jährigen, der mit seinem Mercedes Vito die Austraße aus ihrer Sicht von rechts kommend befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wodurch der VW zunächst nach links abgewiesen wurde, gegen einen Gartenzaun prallte, sich anschließend überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die VW-Lenkerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Vito-Fahrer war unverletzt geblieben. Beide Autos, an denen ein Gesamtschaden von rund 45.000 Euro entstanden war, mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

