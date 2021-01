Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemeldung vom 27.01.2021/11.37 Uhr: In die Leitplanken gekracht. Bitte nachstehende, korrigierte Pressemeldung verwenden.

Reutlingen (ots)

Hohenstein (RT): In die Leitplanken gekracht

Für die Fahrbahnverhältnisse zu schnell war ein 22-Jähriger am Mittwochabend mit seinem VW Touran unterwegs. Der junge Mann befuhr gegen 20.30 Uhr die K 6767 zwischen Haid und Meidelstetten. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Wagen auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern und krachte in die Leitplanken. Dabei wurde sein Touran so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell