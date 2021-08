Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Rucksack aus Fahrzeug des Bauhofes entwendet

Bedburg-Hau (ots)

Am Montag (02.08.2021) gegen 14:20 Uhr entwendete ein unbekannter Täter einen Rucksack aus einem Fahrzeug des Bauhofes an einer Außenstelle des Berufskollegs am Rosendaler Weg.

Bei dem entwendeten Rucksack handelt es sich um einen signalroten Rucksack der Feuerwehr mit entsprechender Beschriftung. Nebst privaten Unterlagen befanden sich außerdem zwei Funkgeräte in dem Rucksack.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell