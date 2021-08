Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht am Geistmarkt

Emmerich (ots)

Bereits zwischen Freitag (30.07.2021), 21:00 Uhr und Samstag (31.07.2021), 12:00 Uhr kam es am Geistmarkt zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Halterin eines Hyunndai hatte ihren unbeschädigten Wagen am Freitagabend ordnungsgemäß auf einem Parkplatz auf Höhe der Apotheke abgestellt. Am nächsten Tag entdeckte sie dann die frischen Beschädigungen am Heck ihres Fahrzeuges.

Der Schadensverursacher hatte sich bereits entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

