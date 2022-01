Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, schnelle Aufklärung eines Taschendiebstahls durch Beamtin auf Dienstfahrrad

Lengerich (ots)

Seit Mitte November sind die Polizistinnen und Polizisten der Kreispolizeibehörde Steinfurt mit E-Mountainbikes in Emsdetten, Ibbenbüren, Lengerich und Rheine unterwegs, um zügig in Einsatzgebiete zu fahren, die für Streifenwagen kaum oder gar nicht zugänglich sind. Auf dem Fahrrad konnten die Kollegen bereits erste Erfolge verzeichnen - unter anderem in der ersten Januarwoche in Lengerich. Dort fand eine Beamtin unter Einsatz des E-Bikes eine gestohlene Geldbörse kurz nach einem Diebstahl wieder. Das Portemonnaie konnte so direkt einer aktuellen Tat zugeordnet werden. Zunächst war eine Seniorin mit einem Rollator in der Lengericher Innenstadt von zwei jungen Frauen angesprochen und nach dem Weg gefragt worden. Kurz danach stellte die ältere Frau fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Sie informierte die Polizei. Die Seniorin konnte die jungen Frauen beschreiben und auch Hinweise zur Fluchtrichtung geben. Die Polizei fahndete im Nahbereich - auf den Hauptstraßen mit dem Streifenwagen und in der Fußgängerzone sowie in den angrenzenden Gassen mit dem Fahrrad. Nur wenig später konnten die beiden vermeintlichen Täterinnen, auf die die Beschreibung passte, durch die Beamten im Dienstwagen angetroffen und gestellt werden. Darüber hinaus suchte die Fahrradpolizistin die Strecke zwischen Tatort und dem Ort, an dem die Täterinnen festgestellt worden waren, ab. Tatsächlich konnte das Portemonnaie der Seniorin aufgefunden werden. Die ältere Frau erhielt es samt Inhalt zurück.

